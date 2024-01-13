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Dünya Filistinli anne: 'İsrail, 14 yaşındaki kızımı çırılçıplak soydu!'
Dünya

Filistinli anne: 'İsrail, 14 yaşındaki kızımı çırılçıplak soydu!'

Yeniakit Publisher
2024-01-13 14:10:00 -
Filistinli anne: 'İsrail, 14 yaşındaki kızımı çırılçıplak soydu!'

Filistinli kadın, İsrail işgal askerleri tarafından maruz bırakıldığı insanlık dışı muameleyi anlattı.

Filistinli kadın, İsrail işgal askerleri tarafından maruz bırakıldığı insanlık dışı muameleyi anlattı.

Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek binlerce çocuğu katleden İsrail, siyonizmin vahşi yüzünü her geçen gün daha şiddetli bir şekilde göstermeye devam ediyor.

Filistinli bir kadın, kendisi ve ailesinin İsrail işgal askerleri tarafından maruz bırakıldığı korkunç zulümü anlattı.

Yahudilerin kendilerine işkence uyguladığını söyleyen kadın," Kızım daha 14 yaşında. Korkunç şeyler oldu. Onu soyup çıplak bıraktılar ve 100 bin şekel parasını çaldılar." ifadelerini kullandı.

Daily Ummah
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