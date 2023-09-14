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Gündem Filistinli aktivistlerin peşindeydiler! MOSSAD ajanları Türkiye'de yargılanacak
Gündem

Filistinli aktivistlerin peşindeydiler! MOSSAD ajanları Türkiye'de yargılanacak

Yeniakit Publisher
2023-09-14 07:55:00 -
Filistinli aktivistlerin peşindeydiler! MOSSAD ajanları Türkiye'de yargılanacak

Türkiye’deki Filistinli aktivistlere yönelik eylem hazırlığında oldukları iddiasıyla MİT operasyonuyla yakalanan ve MOSSAD ajanı oldukları iddia edilen 57 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın temmuz ayında MOSSAD ajanlarına karşı düzenlediği operasyonda 7 kişilik hücre çökertilmişti. Derinleştirilen soruşturma kapsamında ulaşılan 57 kişilik şebeke hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

TRT'den Hilal Yıldırım'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında MOSSAD ajanı oldukları iddia edilen 57 kişiye dava açıldı.

Hazırlanan iddianameye göre, casusların hedefinde Türkiye’de yaşayan yabancıların dışında, özellikle Filistinli aktivistler vardı.

CİNAYET, ADAM KAÇIRMA, SABOTAJ PLANLARI

İddianamede, MOSSAD ajanlarının çeşitli Filistin derneklerine üye olan 14 aktiviste yönelik cinayet, adam kaçırma, şantaj gibi eylemler düzenlemek için istihbarat çalışması yaptıklarının tespit edildiği belirtildi.
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Şüphelilerden canlı kurye olan Alperen Erkut ifadesinde casusların kaçış planı çizdiğini itiraf etti.

2022 yazında şüphelilerden Ahmet Koray Özgürün ve tanınmamak için soyadını değiştiren Okan Albayrak'ın deşifre olduklarını, bu nedenle İsrail'den yardım alarak önce Yunanistan’a oradan da Avrupa’ya kaçacaklarını söylediğini anlattı.

Şüpheliler arasında Özel Dedektifler Derneği'nin kurucu başkanı İsmail Yetimoğlu da bulunuyor.

İddianamedeki tespitlere göre Yetimoğlu’nun, Ilya isimli İsrail İstihbarat Servisi üyesi ile 2019- 2022 yılları arasında irtibat kurduğu ve onun talimatı ile birçok isim hakkında bilgi belge topladığı anlaşıldı. İsmail Yetimoğlu’nun İsrail ajanı tarafından kendisine uluslararası ödeme şirketi aracılığıyla binlerce dolar gönderildiği belirlendi.

Şüpheliler “devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme” suçundan haklarında açılan davada önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacaklar.

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