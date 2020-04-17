Filistinli aktivist son gelişmeleri aktardı: İsrail Erdoğan'ın şartını kabul etmek zorunda kaldı
Filistinli aktivist Musa Hijazi, birazdan yeniakit.com.tr canlı yayın konuğu oldu. Filistin'deki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.
Kudüs'te neler oluyor? Terör devleti İsrail Filistinlileri koronavirüs salgınıyla mı vuruyor? İsrail, Kudüs'teki Filistinlilere Kovid-19 testi neden yapmıyor? Türkiye'nin Filistinlilere yardımları ne zaman gönderiyor? Türkiye - İsrail ilişkilerindeki son gelişmeler neler?
Yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk olan Filistinli aktivist Musa Hijazi, başka Kudüs olmak üzere Filistin'deki gelişmeleri aktardı.