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Gündem

Filistinli aktivist son gelişmeleri aktardı: İsrail Erdoğan'ın şartını kabul etmek zorunda kaldı

Filistinli aktivist Musa Hijazi, birazdan yeniakit.com.tr canlı yayın konuğu oldu. Filistin'deki son gelişmeleri canlı yayında aktardı.

2020-04-17 18:07:00 - 2020-04-17 20:02:21
Filistinli aktivist son gelişmeleri aktardı: İsrail Erdoğan'ın şartını kabul etmek zorunda kaldı

Kudüs'te neler oluyor? Terör devleti İsrail Filistinlileri koronavirüs salgınıyla mı vuruyor? İsrail, Kudüs'teki Filistinlilere Kovid-19 testi neden yapmıyor? Türkiye'nin Filistinlilere yardımları ne zaman gönderiyor? Türkiye - İsrail ilişkilerindeki son gelişmeler neler?

Yeniakit.com.tr canlı yayınına konuk olan Filistinli aktivist Musa Hijazi, başka Kudüs olmak üzere Filistin'deki gelişmeleri aktardı.

 

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