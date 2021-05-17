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Gündem Filistinli aktivist Musa Hicazi Türkiye'ye çağrı yaptı: Mehmetçik'i Aksa'da görmek istiyoruz!
Gündem

Filistinli aktivist Musa Hicazi Türkiye'ye çağrı yaptı: Mehmetçik'i Aksa'da görmek istiyoruz!

İşgalci İsrail'e karşı Kudüs'ü koruyarak Sultan Abdülhamid’in vasiyetini uyguladıklarını belirten Filistinli aktivist Musa Hicazi, Mehmetçik'i Mescid-i Aksa'da görmek istediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 22:59:00 - 2021-05-17 23:05:06

 Rabia ATEŞ  yeniakit.com.tr  

İşgalci İsrail'in saldırılarına karşı bölgede büyük bir mücadele verildiğini söyleyen Filistinli aktivist Musa Hicazi, Filistinlilerin Mehmetçik'i Mescid-i Aksa'da görmek istediklerini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan Filistinli aktivist Musa Hicazi, çektiği bir video ile Türkiye'ye çağrıda bulundu.

"Mehmetçik Aksa’ya” 

Mescid-i Aksa’da ve Türkiye'de yapılan protestolarda Mehmetçikle ilgili atılan sloganları işaret eden Musa Hicazi, “Buradaki gençlerin Türkiye’de atılan sloganlardan en sevdikleri; Mehmetçik Aksa’ya.” dedi.

"Sultan Abdülhamid’in bize vasiyetini de uyguluyoruz"

“Osmanlı çıktığından beri bizim yetim olduğumuzu sandılar.” diyen Hicazi, “Biz ahitteyiz. Biz verdiğimiz sözde duruyoruz. Sultan Abdülhamid’in bize vasiyetini de uyguluyoruz. Çünkü o bize bir ders verdi. Mescid-i Aksa uğrunda canını, kanını, tahtını verdi. Bizim düşmanlarımıza hiç taviz vermedi ve biz bunu devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bölgede, “Kudüs’ten aziz Türkiye’ye selamlar”, “Allah için Mehmetçik hadi gel” şeklinde sloganların atıldığını söyleyen Hicazi, “Selahaddin Eyyübi’nin Mescid-i Aksa’yı Haçlılardan kurtarması gibi Allah bu onuru, bu şerefi Sultan Abdülhamid Han’ın torunlarına verir. Çünkü siz bize en yakınsınız. Sizi özgür Aksa’da İslam sancağıyla görmek istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"Museviler Avrupa'da yakıldığın İslam dünyasına sığındı"

“Bu Mescid kurtulursa bütün dünyaya adalet gelir.” diyen Hicazi konuşmasının devamında şunları söyledi:

Müslümanlar olarak biz tarihimizde hiç kimseye zulmetmedik. Musevileri evimize aldık. Onlar Avrupa’da kesildiklerinde, yakıldıklarında onlar sığınağı İslam dünyasında buldu. Bu sebepten biz onlara diyoruz ki; Yeter! Her yerde zulüm var. Bu zulme sebep sizin İsrail devletiniz. Gelin ya iktidarı barışla bize verirsiniz ya zorla çıkarsınız. Bundan eminiz. Fakat yiğitlere gerek vardır. Elimizde silah yok, tabanca yok, uçak, SİHA, İHA, tank yok. Mehmetçikler umarız buraya gelir. Bütün verdiğiniz yardımlardan dolayı Allah sizden razı olsun.

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Yorumlar

56

hazırız sonuna kadar canı gönülden tıpkı ataların müslüman ülkelerde gavurlara karşı savaştığı gibi sonuna kadar hazırız yeterki devlet öncü olsun kudüse gazzeye tüm filistin şehirlereine gitmek için
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Oğuzhan

İslam ordusunun komutanı Türkiye şahlanış okunu yaydan çıkarsın biz maddi manevi her türlü emir için biz hazırız.
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