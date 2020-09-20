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Gündem Filistinli aktivist: Beni İsrail'e teslim etmeyecek tek ülke Türkiye
Gündem

Filistinli aktivist: Beni İsrail'e teslim etmeyecek tek ülke Türkiye

ABD cezaevlerinde 15 yıla yakın hapis yatan Filistinli bilim insanı ve aktivist Prof. Dr. Abdulhalim Aşkar, yaşadıklarını anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-20 11:52:00 -
Filistinli aktivist: Beni İsrail'e teslim etmeyecek tek ülke Türkiye

ABD’de “Hamas’a destek vermek” suçlamasıyla uzun süre hapiste kalan Aşkar, 1985’te Gazze İslam Üniversitesinde Halkla İlişkiler Direktörü olarak görev yapmaya başladığını ve 1997 yılında Mississippi Üniversitesinden “doktor” unvanını aldığını söyledi. 2019 yılının haziran ayında hapisten çıkarılma sürecinde FBI’ın kendisini İsrail’e sınırdışı etmeye çalıştığını belirten Aşkar, şöyle konuştu: “Uçak havadayken bir üst yargıç bana siyasi iltica hakkı tanıyan kararı imzaladı ve ‘Onu hemen geri getirin’ dedi.

Böylece İsrail’de uçaktan indirilmeden tekrar ABD’ye döndüm. Halen bir tür ‘ev hapsindeyim. Ailem çok zor zamanlar geçirdi ama hep sabrettiler. Hapisten çıkınca beni İsrail’e iade etmeyecek bir ülke arayışına girdik. Bunu ancak Türkiye’nin yapabileceğini biliyorum. Bir kez denedik ama olmadı. Hâlâ da eğer Türkiye olursa bu çok iyi olur. Halkı Filistin halkına sempatiyle bakan ve İsrail’e hayır diyebilen güçlü lideri olan tek ülke Türkiye’dir.”

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