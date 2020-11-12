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Dünya Filistin’in simgesi Arafat unutulmuyor
Dünya

Filistin’in simgesi Arafat unutulmuyor

İsrail’in Filistin topraklarını işgaline karşı verdiği mücadeleyi “Elimde bir zeytin dalı ile bir özgürlük savaşçısının silahını taşıyorum” şeklinde tanımlayan Filistin’in efsane lideri Yasir Arafat’ın ölümünün üzerinden tam 16 yıl geçti.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 20:09:00 -
Filistin’in simgesi Arafat unutulmuyor

Filistinlilerin daha çok “Ebu Ammar” olarak zikrettikleri liderin ölümünün üzerinden 16 yıl geçse de hafızalarda hâlâ Filistin davasının en önemli simgesi olmaya devam ediyor. Arafat dün yine işgal altındaki Batı Yaka’da törenlerle anıldı.

İsrail’i devlet olarak tanıyan ve 1993’te “Oslo Barış Anlaşmasını” imzalayan Fetih ve FKÖ’nün lideri olan Arafat, 1996’da Filistin yönetimi başkanlığına seçildi.

İsrail güçleri 2002’de Arafat’ı işgal altındaki Ramallah’ta bulunan karargahında ev hapsine aldı ve 2 yıl abluka altında tuttu. Arafat 2004’te hastalandı ve bir türlü iyileşemedi. 29 Ekim’de Fransa’ya götürülen Arafat, 11 Kasım 2004’te Paris’te 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Zehirlendiği iddialarının kuvvetlenmesinin ardından 2012’de Arafat’ın mezarı açılarak örnek alındı. İsviçreli bilim adamları, Filistin liderinin zehirlendiğinden yüzde 83 oranında emin olduklarını açıkladı.

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