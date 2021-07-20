Filistin’in önemli ismi konuştu: Siyonist İsrail rejimi Mescid-i Aksa’nın dini statüsünü değiştirmeye çalışıyor

Mescid-i Aksa’ya düzenlenen baskını işgal rejiminin sözde başbakanı Naftali Bennett’in bizzat kendisinin yönettiğine işaret eden Sabri, bu durumun yüzlerce siyonisti baskına katılmaya teşvik ettiğini belirtti.

Sabri, işgal rejiminin sözde polisinin baskından bir gün önce murabıtları Mescid-i Aksa’dan çıkardığını ve Eski Belde semtini kuşatma altına aldığını hatırlattı.

Ürdün’ün Mescid-i Aksa’yı savunma konusunda siyasi ve diplomatik rolü olduğunu söyleyen Sabri, Mescid-i Aksa’nın sadece Ürdün’e ve Filistin’e değil, 2 milyar Müslümana ait olduğunu vurguladı.

Sabri, işgal rejiminin sözde polisinin dün Mescid-i Aksa’da nöbet tutan kadınlara saldırdığını ve genç erkeklerin Mescid-i Aksa’ya girmelerine izin vermediğini ifade etti.