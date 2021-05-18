Filistin'in füzeleri siyonist İsrail'in dengesini bozdu! Birbirlerine düştüler

Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonu, bölgedeki gerilimin tırmandığı 10 Mayıs’tan bu yana Gazze Şeridi’nden Askalan kentine 700 füze fırlatıldığını ve bu sayının 2014 İsrail-Gazze çatışmasında Askalan’ın maruz kaldığı füze sayısının üç katı olduğunu vurguladı.

Siyonist İsrail'in Kanal 12 televizyonu kanalında, koronavirüs salgınından dolayı terör devleti İsrail vatandaşlarının uzun bir zamandır ciddi ekonomik sorunlarla boğuştuğunu hatırlatarak, Gazze Şeridi ile yaşanan gerilim sonrası İsraillilerin artık dayanma gücü kalmadığını ve büyük bir krizin kapıda olduğunu belirtti.

Filistinli uzmanlar, siyasi muhalifler başta olmak üzere birçok İsraillinin, teröristbaşı Binyamin Netanyahu’yu tüm sorunların müsebbibi olarak gördüğünü, başkanlık koltuğunu başkalarına kaptırmamak için bütün ülkeyi felakete sürüklemekle suçladığını aktarıyor.

Uzun yıllardır abluka zulmü altında çaresizliğe terk edilen Gazze Şeridi'nde var olma mücadelesi veren Filistinli direniş grupları, siyonist askerlerin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescidi Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü İsrail’e 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail güçlerinin Mescidi Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları, İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

Diğer taraftan işgal ordusunun Gazze Şeridi’ne karadan, havadan ve denizden saldırıları savaşın sekizinci gününde de devam ederken, Filistin direnişi de işgalcilere ait hedeflere misilleme saldırılarını sürdürüyor.

İşgal ordusunun savaşın başından bu yana düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 212’ye yükseldi. Şehitlerden 59’unun çocuk ve 35'inin kadın olduğu, yaralı sayısının ise 1400 civarında olduğu ifade edildi.

Siyonist İsrail’in, ambargo altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik hava saldırıları sürerken, dünyanın dört bir tarafından işgalci İsrail saldırılarına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi