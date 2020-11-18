Filistin'in BM Temsilcisi Mansur, İsrail'in yıkımlarını BM'li yetkililere şikayet etti

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM yetkililerine ve Güvenlik Konseyi Başkanlığı'na (BMGK) "İsrail'in Filistin yapılarını sistematik olarak yok etmesinden" şikayet etti.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, BM Güvenlik Konseyi Kasım ayı başkanı Saint Vincent ve Grenadinler'e ve BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'a İsrail'in imhası hakkında bir mektup gönderdi.

Mektuplarda, "Filistin evleri, İsrail'in sistematik ve cezalandırıcı yıkımına maruz kalıyor." Mansur ifadesini kullanarak, İsrail'in kaçak yerleşim yerleri inşa etmeye devam ettiğini ve bu durum yüzlerce Filistinlinin evsiz kalmasına neden oluyor.

İsrail'in 5.000'den fazla yeni kaçak ev inşa etme planının Beytüllahim ile Kudüs arasındaki bağı koparacağına işaret eden Mansur, uluslararası toplumu modern tarihteki en uzun askeri işgali sona erdirmek için ahlaki, insani ve yasal sorumluluğunu yerine getirmeye çağırdı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'daki tarım arazilerinde kullanılan birçok Filistin evinin ve kışlasının yıkımını son zamanlarda hızlandırdı.

BM verilerine göre İsrail, 2020'nin başından beri Batı Şeria'da Doğu Kudüs dahil 689 binayı yıktı ve 869 Filistinli'yi evsiz bıraktı.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, 20 Şubat'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'teki iki yasadışı Yahudi yerleşimine 5.200 yeni ev inşa edeceklerini açıkladı.

İsrail Başbakanı, söz konusu evlerin 2.200'ünün Har Homa'da ve 3.000'inin de Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos'taki yasadışı Yahudi yerleşimine yapılacağını söylemişti.

15 Kasım'da İsrail hükümeti, Doğu Kudüs'teki Givat Hamatos'un yasadışı Yahudi yerleşimi için 1257 yeni evin inşası için ihale sürecini başlattı.