Filistin'in bildirisini Dışişleri açıkladı! Ayşenur Ezgi’nin ölümünde dikkat çeken detay

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Filistin makamlarının Kudüs Başkonsolosluğu'na aktarımlarına göre, Ayşenur Ezgi Eygi'nin keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabileceğine işaret etti.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının yaptığı açıklamada,

"Filistin makamlarının Kudüs Başkonsolosluğumuza ilettiği bilgilere göre, Ayşenur Ezgi Eygi, keskin nişancı tarafından kasıtlı biçimde hedef alınmış olabilir. Kullanılan merminin plastik değil, gerçek mermi olduğu kanaatindeler.

Filistin makamları 2022 yılında gazeteci Şirin Abu Akile’nin de benzer şekilde öldürüldüğüne dikkat çekiyorlar.

Bu nedenle, Filistinli doktorlar da otopsi yapacak."