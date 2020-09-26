Filistin'in ardından Katar'dan çok önemli Arap Birliği kararı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, İsrail ile normalleşme anlaşması imzaladıktan sonra, Arap Birliği söz konusu normalleşmeyi desteklemişti. Arap Birliği’nin tepki çeken tutumu sonrası Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Maliki, Arap Birliği Konseyi’nin bu yılki oturum başkanlığı görevini yapmayacaklarını açıklamıştı.

Filistin’in bu yıl yapılacak olan konseye başkanlık yapmayı reddetmesinin ardından, Arap Birliği Konseyi’nin iç tüzüğü gereğince, başkanlık yapması gereken sonraki ülke Katar’a teklif sunuldu.

Mepanews’teki habere göre Katar da, Filistin’in yerine konseye başkanlık yapmayı reddetti.

Katar tarafından yapılan resmi açıklamada, “Filistin Devleti'nin bu yılki terk ettiği oturumunda olmayacağımız için özür dileriz” denildi.

Söz konusu açıklamada, “Daha önce resmi olarak belirlendiği gibi 2021 Mart'ında, 155. oturumunda gerçekleştirilecek toplantının başkanlığını Katar'ın yapacağını vurguluyoruz” ifadeleri kullanıldı.