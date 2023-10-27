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Dünya Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu!
Dünya

Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu!

Yeniakit Publisher
2023-10-27 10:49:00 -
Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu!

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve Angela Merkel'in eski danışmanı Christoph Heusgen, Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve Angela Merkel'in eski danışmanı Christoph Heusgen, Filistin'i savunup İsrail'i eleştirince topa tutuldu.

Münih Güvenlik Konferansı Başkanı ve Angela Merkel'in eski danışmanı Christoph Heusgen, katıldığı bir televizyon programında İsrail'i eleştirince hedef oldu.

İsrail'in öfke ve nefretle aşırı tepki verdiğini ZDF televizyonunda dile getiren Christoph Heusgen (68), Gazze'ye planlanan kara harekâtına da karşı çıktı, iki devletli diplomatik çözümü İsrail'in engellediğini söyledi. İsrail'in yerleşim inşasıyla uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Heusgen, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in İsrail yönetimiyle ilgili açıklamalarına da destek verdi.

İSRAİL DÜŞMANI İLAN ETTİLER

Bu sözlerden sonra Yeşiller Partisi Milletvekili ve Alman-İsrail Topluluğu Başkanı Volker Beck, Heusgen'i iflah olmaz bir İsrail düşmanı ilan etti, sözlerini delilik olarak yorumladı. Beck, "Belli ki İsraillilerin güvenliği Heusgen'in kalbine yakın görünmüyor" dedi. Heusgen, SPD ve FDP tarafından da eleştirildi. CDU milletvekili Erwin Rüddel ise "Yönünü ve pusulasını tamamen kaybetti" yorumu yaptı.

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