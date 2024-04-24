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Dünya Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan İspanya Başbakanı'ndan beklenmeyen istifa kararı!
Dünya

Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan İspanya Başbakanı'ndan beklenmeyen istifa kararı!

Yeniakit Publisher
2024-04-24 23:44:00 - 2024-04-24 23:53:38
Filistin'i devlet olarak tanıyacağını açıklayan İspanya Başbakanı'ndan beklenmeyen istifa kararı!

Filistin devletini tanıyacaklarına ilişkin, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonda bilgilendiren İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in istifa etmeye hazırlandığı öğrenildi.

"Filistin'i devlet olarak tanıyacağım" diyen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in istifası ülkede an meselesi olarak konuşuluyor.

Sanchez, sık sık uluslararası topluma Filistin'i tanıma çağrısı yapmasıyla gündeme geliyordu.

Sanchez'in eşi Begona Gomez ülkede yolsuzluk iddiasıyla anılınca, İspanya Başbakanı'nın görevde kalıp kalmamayı düşünmek için kamuya açık tüm siyasi gündemini bir süreliğine iptal ettiği ve istifayı düşündüğü açıklandı.

Sanchez son olarak Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yi telefonla arayarak Filistin'i devlet olarak tanıyacaklarını söylemişti.

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