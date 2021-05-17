Filistin'e destek vermişti... İsrail Bella Hadid'i hedef aldı

Filistin asıllı Bella ve Gigi Hadid kardeşler, İsrail'in yaptığı alçakça saldırıları sosyal medya üzerinden protesto ediyor.

İsrail, Filistin'de yaptığı saldırıları artırmaya devam ederken, Bella Hadid bu saldırılar karşısında sosyal medya üzerinden verdiği desteğin yanı sıra yürüyüşe katıldı. Hadid'in davranışları İsrail'den tepki aldı.

Instagram hesabından yürüyüşte çekilen görüntüleri paylaşan Bella Hadid, İsrail'in hedefi oldu. İsrail devletinin resmi Twitter hesabı, açıkça Bella Hadid’i hedef göstererek son dönemde yaşanan saldırıların haklı olduğunu savundu.

"Yazıklar olsun"

Yapılan paylaşımda, “Bella Hadid gibi ünlüler Yahudileri denize dökmeye destek verirken, aslında Yahudi devletini yok etmeye destek veriyorlar. Bu bir İsrail-Filistin sorunu olmamalı bu bir insanlık sorunu olmalı. Yazıklar olsun.” denildi.

Hadid, daha önce yayınladığı bir mesajda ise, “Babam ve ailesi 1948’de Filistin’deki evlerinden çıkarıldı ve Suriye’de mülteci oldu, daha sonra Lübnan’da ve daha sonra Tunus’ta. Ailemi ve mirasımı ve Filistin’i seviyorum.” sözlerini dile getirmişti.