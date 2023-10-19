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Dünya Filistin'e destek veren Yahudiler Kongre binasını bastı
Dünya

Filistin'e destek veren Yahudiler Kongre binasını bastı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 01:00:00 -
Filistin'e destek veren Yahudiler Kongre binasını bastı

Siyonistlerin zulmüne karşı çıkan bir grup Yahudi, ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binası'nı bastı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de bulunan Kongre binası, Filistin'e destek protestosuna şahitlik etti. Aralarında savaş karşıtı Yahudi grupların da olduğu çok sayıda kişi, Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı. "Ateşkes" yazılı büyük bir afiş açan protestocular, "Şimdi ateşkes" sloganları attı. ABD polisi binadaki göstericilere müdahale ederek bazı protestocuları gözaltına aldı.

ABD'nin başkenti Washington DC'de, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki olarak "ateşkes" talebiyle düzenlediği protestoda göstericiler, Kongre'de oturma eylemi yaptı.

Kaynak: AA

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