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Dünya Filistin'e destek olmuştu! ABD'den skandal Malezya hamlesi
Dünya

Filistin'e destek olmuştu! ABD'den skandal Malezya hamlesi

Yeniakit Publisher
2023-11-01 00:55:00 -
Filistin'e destek olmuştu! ABD'den skandal Malezya hamlesi

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin, ülkesinin Filistin konusundaki tutumu dolayısıyla ülkesine 3 kez diplomatik nota gönderdiğini bildirdi. Enver, 'Malezya, ayrıca İsrail güçleri tarafından gece gündüz sivillerin, evlerin ve hastanelerin bombalanmasını ve bunun sonucunda masum insanların, çocukların, kadınların ve erkeklerin katledilmesini kesin bir dille kınamıştır.' dedi

Free Malaysia Today'in haberine göre, Başbakan Enver, Mecliste milletvekillerine hitaben konuştu.

Enver, ABD'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğinin, Malezya Dışişleri Bakanlığına 2 kez nota verdiğini, bir kere de Malezya'nın Washington Büyükelçisinin ABD Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktardı.

Washington'un, Malezya'nın Filistin-İsrail çatışmasında, iki devletli bir çözüm arayan tutumunu değiştirmesini istediğini vurgulayan Enver, "Malezya, ayrıca İsrail güçleri tarafından gece gündüz sivillerin, evlerin ve hastanelerin bombalanmasını ve bunun sonucunda masum insanların, çocukların, kadınların ve erkeklerin katledilmesini kesin bir dille kınamıştır." ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik" devam eden ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanını başlattı.
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İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 124 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail bombardımanında Gazze'de 35, Lübnan'da 1 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri durma noktasına geldi.

İsrail ordusu, 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda şu ana kadar 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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