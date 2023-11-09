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Gündem Filistin’e çullanan devletlerin amacının sadece Gazze olmadığını görüyor, biliyoruz
Gündem

Filistin’e çullanan devletlerin amacının sadece Gazze olmadığını görüyor, biliyoruz

Yeniakit Publisher
2023-11-09 13:47:00 -
Filistin’e çullanan devletlerin amacının sadece Gazze olmadığını görüyor, biliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde, Gazze’de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz." Demişti. O çalışmaları yürüten Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan bir dizi temaslarda bulunan Kudüs platformu heyeti ile birlikte TBMM başkanı Numan Kurtulmuş’u ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Şundan emin olunuz ki biz Filistin meselesinde, Gazze’de yaşananlar konusunda görünenden çok daha fazlasını yapıyoruz, yapmayı da sürdüreceğiz.

Gazze’deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz ve tek başlarına bırakmıyoruz, bırakmayacağız.” Demişti.

TBMM İdare Amiri AK Parti İstanbul Milletvekili Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Gazze ve Filistin için bir dizi temaslarda bulunmak üzere Türkiye’de bulunan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu heyetiyle birlikte TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Filistin’in üstüne çullanan devletlerin amacının sadece Gazze olmadığını görüyoruz, biliyoruz.  Ulusal ve uluslararası her platformda Filistin halkının ve haklı davasının yanında olmaya devam edeceğiz.” Dedi.
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Hasan Turan sosyal medya hesabından “İnsanlığın veremediği sınav; GAZZE… başlıklı bir paylaşım yaptı.

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