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Dünya

Filistin’e barış askeri uluslararası hukuka uygun

Siyonist İsrail’in Filistinlilere yönelik hunharca katliamları sürerken uzmanlar, İsrail’in, Filistin’de Müslümanlara yönelik terörist saldırılarını önlemek için asker gönderilmesinin uluslararası hukuka uygun olduğu görüşünde birleşiyorlar. Bölgeye asker gönderilmesi için ise Filistin devletinin veya resmi kuruluşlarından birinin asker talep etmesi gerekiyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-20 09:27:00 -
Filistin’e barış askeri uluslararası hukuka uygun

 Göksel Çağlav  Ankara 

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, ‘Dünya İsrail’i durdursun’ gibi söylemlerin son derece içi boş ve aldatıcı olduğunu belirterek, şunları ifade etti: “Bugün yalnızca BM Güvenlik Konseyinden medet ummak sadece ‘Kabullenilmiş çaresizlik’ anlamına gelir. Halbuki BM dışındaki uluslararası kuruluşlar harekete geçirilerek başta BM sözleşmesi 51. Madde’de yazan ‘Meşru Müdafaa Hakkı’ olmak üzere aynı sözleşmenin VII. bölümdeki esaslara uygun olarak inisiyatif alabilirler. Bu konuda BM sözleşmesinin VIII. Bölüm’de gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu görülmektedir.” Avukat Bülent Demir de, İsrail’in güçten anlayacağını belirterek, “Müslüman ülkeler bir araya gelerek, en azından Türkiye, Pakistan, Azerbaycan ve Katar gibi ülkeler bir araya gelerek koruma gücü oluşturmalıdır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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