Filistin’e barış askeri uluslararası hukuka uygun

Göksel Çağlav Ankara

Konuya ilişkin Akit’e konuşan Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Eray Güçlüer, ‘Dünya İsrail’i durdursun’ gibi söylemlerin son derece içi boş ve aldatıcı olduğunu belirterek, şunları ifade etti: “Bugün yalnızca BM Güvenlik Konseyinden medet ummak sadece ‘Kabullenilmiş çaresizlik’ anlamına gelir. Halbuki BM dışındaki uluslararası kuruluşlar harekete geçirilerek başta BM sözleşmesi 51. Madde’de yazan ‘Meşru Müdafaa Hakkı’ olmak üzere aynı sözleşmenin VII. bölümdeki esaslara uygun olarak inisiyatif alabilirler. Bu konuda BM sözleşmesinin VIII. Bölüm’de gerekli düzenlemelerin yapılmış olduğu görülmektedir.” Avukat Bülent Demir de, İsrail’in güçten anlayacağını belirterek, “Müslüman ülkeler bir araya gelerek, en azından Türkiye, Pakistan, Azerbaycan ve Katar gibi ülkeler bir araya gelerek koruma gücü oluşturmalıdır” dedi.