  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin'den kan donduran açıklama: İsrail Gazze'yi fosfor bombasıyla vurdu
Dünya

Filistin'den kan donduran açıklama: İsrail Gazze'yi fosfor bombasıyla vurdu

Yeniakit Publisher
2023-10-10 19:37:00 -
Filistin'den kan donduran açıklama: İsrail Gazze'yi fosfor bombasıyla vurdu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nde nüfusun yoğun olduğu bölgelere düzenlediği saldırılarda fosfor bombası kullandığını bildirdi.

Filistin Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya platformu hesabından yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, Filistinlilere karşı uluslararası yasaklı olan beyaz fosforu kullanıyor." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, İsrail'in fosfor bombasını Gazze'nin kuzeyindeki Kerame bölgesinde kullandığı aktarıldı.

Öte yandan Cenevre merkezli Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med) Başkanı Rami Abdu, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail askeri güçlerinin Gazze kentinin kuzeybatısında nüfusun yoğun olduğu bölgelerde fosfor silahlarını kullandığını ifade etti.

New York merkezli İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de daha önceki raporlarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında fosfor kullandığını belirtmişti.

İsrail'den ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiği, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 19 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 110 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin de yaralandığı aktarılmıştı.

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar
İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Dünya

İsrail, o ülkeyi vuruyor! Savaş uçakları ve helikopterle saldırıyorlar

Helal olsun sana! Filistinli Zomot'tan BBC muhabirine okkalı cevap
Helal olsun sana! Filistinli Zomot'tan BBC muhabirine okkalı cevap

Dünya

Helal olsun sana! Filistinli Zomot'tan BBC muhabirine okkalı cevap

Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor
Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor

Dünya

Akdeniz'den hazine fışkırdı! Külçe külçe altın çıkıyor

Erdoğan İsrail sorunun kesin çözümünü dünyaya duyurdu: Bağımsız Filistin devleti
Erdoğan İsrail sorunun kesin çözümünü dünyaya duyurdu: Bağımsız Filistin devleti

Gündem

Erdoğan İsrail sorunun kesin çözümünü dünyaya duyurdu: Bağımsız Filistin devleti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

FİLİSTİN YALNIZ BIRAKMIYALIM !!

Dünya müslüman ülkeleri TÜRKİYE SESSİZ KALAMAYIZ
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23