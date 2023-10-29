Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…
Gazeteci Yazar Nedim Şener, Filistinlilerin kendileri hakkında gıyabi cenaze namazı kılınmasına karşı çıktığını söyledi.
Haber Global’e konuk olan Gazeteci Yazar Nedim Şener, kendisine gelen bir mesajı okudu.
Çarpıcı mesajı paylaşan Nedim Şener, “Batman Üniversitesi’nden eski rektörümüz bana bir mesaj atmış. Diyor ki; ‘Müslüman ülkelere söyleyin. Gıyabımızda cenaze namazı kılmasınlar. Zira biz diriyiz, sizler ölüsünüz.’ Yani halimiz bu." diye konuştu.