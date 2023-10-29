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Gündem Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…
Gündem

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Yeniakit Publisher
2023-10-29 02:50:00 -

Gazeteci Yazar Nedim Şener, Filistinlilerin kendileri hakkında gıyabi cenaze namazı kılınmasına karşı çıktığını söyledi.

Haber Global’e konuk olan Gazeteci Yazar Nedim Şener, kendisine gelen bir mesajı okudu.

Çarpıcı mesajı paylaşan Nedim Şener, “Batman Üniversitesi’nden eski rektörümüz bana bir mesaj atmış. Diyor ki; ‘Müslüman ülkelere söyleyin. Gıyabımızda cenaze namazı kılmasınlar. Zira biz diriyiz, sizler ölüsünüz.’ Yani halimiz bu." diye konuştu.

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Yorumlar

Gültekin

ADAMLAR ÇOK HAKLI, CENAZE NAMAZI ÖLÜLER İÇİNDİR, "ÖLÜLERE ÖLDÜ DEMEYİNİZ ONLAR DİRİDİR FAKAT SİZ ANLAMAZSINIZ" SÖZLERİ BUNUN KANITIDIR, DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE BU SOYKIRIM İŞLENDİĞİ HALDE KINAMALARDAN BAŞKA HİÇ BİR ŞEY YAPILAMIYORSA, YAPMAYANLAR ÖLÜMÜŞ DEMEKTİR, ŞEHİT OLANLAR DA DÜNYA DEĞİŞTİRMİŞ DEMEKTİR, ÖLDÜKTEN SONRA SAVAŞANLARI HİÇ DUYMADINIZ MI?

Cemil Günaydın

Masa başında herkes mücahid. Sahada bir avuç mücahid. Yazıklar olsun. Hala miting ve kınamalarla Pislik Siyonistlerden ateşkes bekliyoruz. Kafirden merhamet bekleyecek kadar alçak bir millet olduk Müslümanlar olarak.
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