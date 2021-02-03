  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Filistin'den çağrı: Vazgeçin
Dünya

Filistin'den çağrı: Vazgeçin

Filistin, işgalci İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmak için anlaşma imzalayan ve Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya bu adımından vazgeçme çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 19:34:00 -
Filistin'den çağrı: Vazgeçin

Filistin, işgalci İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmak için anlaşma imzalayan ve Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya bu adımından vazgeçme çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kosova’nın terör devleti İsrail ile diplomatik ilişkilerin başlatılması için yaptığı anlaşmanın “hayal kırıklığı” oluşturduğu ve "ümitleri boşa çıkardığı" belirtildi.

Açıklamada, “Kosova’nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma niyeti, dünya ülkelerinin bu işgali tanıma noktasında yapılan mücadelenin tamamıyla çelişen bir adımdır.” ifadeleri kullanıldı.

Kosova’nın Filistin'in başkenti Kudüs’e ilişkin uluslararası hukuku ve BM sözleşmelerini görmezden geldiğine dikkat çekilen açıklamada, Priştine yönetimine bu karardan vazgeçme çağrısı yapıldı.

Priştine ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma, internet üzerinden dün düzenlenen törende imzalanmış ve işgalci İsrail, Kosova'nın Filistin'in başkenti Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onaylamıştı.

Donald Trump başkanlığındaki eski ABD yönetiminin 2017’de Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından, Kosova, Filistin'in başkenti Kudüs'te büyükelçilik açacak, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ilk ülke olacak.

ABD'nin desteğiyle 2008'de bağımsızlığına kavuşan Kosova'nın bu durumunu Avrupa Birliği üyelerinden Yunanistan, Romanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovakya ve İspanya henüz tanımıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi
Ekonomi

Bakan müjdeyi duyurdu: O ilimizde altın rezervi keşfedildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bilecik'in Söğüt ilçesinde 1,92 milyon ons altın rezervi keşfedildiğinin müjdesini verdi...
Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den ittifak kararı!
Siyaset

Türkiye Değişim Partisi Lideri Mustafa Sarıgül'den ittifak kararı!

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ittifak konusunu görüşebilecek..
ABD’den Türkiye açıklaması: Devam etme arzumuz var
Dünya

ABD’den Türkiye açıklaması: Devam etme arzumuz var

ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield, Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilere dair açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay