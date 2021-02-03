Filistin'den çağrı: Vazgeçin

Filistin, işgalci İsrail ile diplomatik ilişkileri başlatmak için anlaşma imzalayan ve Kudüs'te büyükelçilik açmaya hazırlanan Kosova'ya bu adımından vazgeçme çağrısında bulundu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kosova’nın terör devleti İsrail ile diplomatik ilişkilerin başlatılması için yaptığı anlaşmanın “hayal kırıklığı” oluşturduğu ve "ümitleri boşa çıkardığı" belirtildi.

Açıklamada, “Kosova’nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açma niyeti, dünya ülkelerinin bu işgali tanıma noktasında yapılan mücadelenin tamamıyla çelişen bir adımdır.” ifadeleri kullanıldı.

Kosova’nın Filistin'in başkenti Kudüs’e ilişkin uluslararası hukuku ve BM sözleşmelerini görmezden geldiğine dikkat çekilen açıklamada, Priştine yönetimine bu karardan vazgeçme çağrısı yapıldı.

Priştine ile Tel Aviv arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma, internet üzerinden dün düzenlenen törende imzalanmış ve işgalci İsrail, Kosova'nın Filistin'in başkenti Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onaylamıştı.

Donald Trump başkanlığındaki eski ABD yönetiminin 2017’de Kudüs’ü işgalci İsrail’in başkenti olarak tanımasının ardından, Kosova, Filistin'in başkenti Kudüs'te büyükelçilik açacak, nüfusunun çoğunluğu Müslüman ilk ülke olacak.

ABD'nin desteğiyle 2008'de bağımsızlığına kavuşan Kosova'nın bu durumunu Avrupa Birliği üyelerinden Yunanistan, Romanya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Slovakya ve İspanya henüz tanımıyor.