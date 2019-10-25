Filistin'den Barış Pınarı açıklaması

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasının ardından Filistin'in harekata karşı olduğu ve harekatı kınadığı yönünde iddialar ortaya atılmıştı. Söz konusu iddialar özellikle sosyal medyada kendine yer bulurken Filistin iddiaları yalanlamıştı.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, TBMM'de Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Başkanı ve TBMM İdare Amiri Hasan Turan'a gerçekleştirdiği ziyarette Filistin'in Barış Pınarı Harekatı'na karşı olduğu iddialarına dair de konuştu.

İHA'nın aktardığına göre Türkiye'nin terörle mücadelesinde ve diğer konularda her zaman yanında olduklarını ifade eden Mustafa, Türkiye ve Filistin Devletleriyle halkları arasında çok güçlü ve kopmaz bağlar olduğunu söyledi.

"Yalan haberler bizi gerçekten çok üzdü"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Filistin'in Barış Pınarı Harekatı'nın karşısında olduğu iddialarını net bir dille yalanladı. Harekatın ilk gününde Arap Birliği bile toplanmadan sosyal medyada ‘Filistin Türkiye'yi kınadı' şeklinde haberlerin yayıldığını kaydeden Mustafa, "Bu yalan haberler ve dezenformasyon bizi gerçekten çok üzdü. Bugün, bunun doğru olmadığını sizlere aktarmak ve Filistin'in halkıyla, devletiyle her zaman, Türkiye'yle beraber olduğu ifade etmek için ziyaret ettik" ifadelerini kullandı.

"Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum"

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Barış Pınarı Harekatı'nı kınamak amacıyla gerçekleştirilen Arap Birliği toplantısına Filistin'in temsilci göndermediğini belirtti.

Faed Mustafa, "Arap Ligi toplantısı için davet geldiğinde buradan Türkiye için olumsuz bir karar çıkacağını düşünerek oraya devlet başkanı veya dış işleri bakanları düzeyinde bir temsilci göndermeme kararı aldık. Filistin, Arap Ligi tarihinde ilk defa böyle bir uygulamaya gitmiştir. Ayrıca resmi makamlarımız Barış Pınarı aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun özellikle Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum” dedi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa'nın açıklamaları şu şekilde:

“Türkiye'nin Barış Pınarı Operasyonu 9 Ekim 2019 tarihinde başladı. Arap Birliği ise 12 Ekim 2019 tarihinde toplandı ve Filistin Devleti bu toplantıya üst düzey temsilci göndermedi. Daha operasyonun ilk gününde Arap Ligi bile toplanmadan sosyal medyada ‘Filistin Türkiye'yi kınadı' şeklinde haberler yayıldı. Bu yalan haberler ve dezenformasyon bizi gerçekten çok üzdü. Bugün, bunun doğru olmadığını sizlere aktarmak ve Filistin'in halkıyla, devletiyle her zaman, Türkiye'yle beraber olduğu ifade etmek için ziyaret ettik. Arap Ligi toplantısı için davet geldiğinde buradan Türkiye için olumsuz bir karar çıkacağını düşünerek oraya devlet başkanı veya dış işleri bakanları düzeyinde bir temsilci göndermeme kararı aldık. Filistin, Arap Ligi tarihinde ilk defa böyle bir uygulamaya gitmiştir. Ayrıca resmi makamlarımız Barış Pınarı aleyhine herhangi bir açıklamada bulunmadı. Bunun özellikle Türkiye halkının bilmesini ve dikkate almasını istiyorum"