Filistin'deki camilerden 'seferberlik' çağrısı!
Katil İsrail Refah'taki alçak saldırısının ardından Filistin topraklarındaki camilerden yapılan anonslarda "seferberlik" ilan edildi.
İsrail Gazze'de başlattığı soykırımına Refah kentinde devam ediyor.
Gazze'deki bombardıman "güvenli bölge" denildiği için Refah'a sığınan masum siviller burada da katliamdan kurtulamadı.
Refah'ta siyonistler dün akşam saatlerinde sivillerin yaşadığı çadırkenti hedef aldı. Dünyanın sabrını taşıran saldırıdan dehşete düşüren görüntüler geldi. 100'ü aşkın Filistinli sivil şehit oldu.
Refah'taki saldırının ardından Filistin topraklarındaki camilerden tüm halka küffara karşı "seferberlik" çağrısı yapıldı.