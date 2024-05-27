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Gündem Filistin'deki camilerden 'seferberlik' çağrısı!
Gündem

Filistin'deki camilerden 'seferberlik' çağrısı!

Yeniakit Publisher
2024-05-27 20:47:00 - 2024-05-27 22:10:15

Katil İsrail Refah'taki alçak saldırısının ardından Filistin topraklarındaki camilerden yapılan anonslarda "seferberlik" ilan edildi.

İsrail Gazze'de başlattığı soykırımına Refah kentinde devam ediyor.

Gazze'deki bombardıman "güvenli bölge" denildiği için Refah'a sığınan masum siviller burada da katliamdan kurtulamadı.

Refah'ta siyonistler dün akşam saatlerinde sivillerin yaşadığı çadırkenti hedef aldı. Dünyanın sabrını taşıran saldırıdan dehşete düşüren görüntüler geldi. 100'ü aşkın Filistinli sivil şehit oldu.

Refah'taki saldırının ardından Filistin topraklarındaki camilerden tüm halka küffara karşı "seferberlik" çağrısı yapıldı.

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Yorumlar

Kartalbey

Köpek Suud, köpek bae, köpek Ürdün siz ne yapıyorsunuz? Güzel köpek yarışması düzenlemeye devam mı ediyorsunuz?

00yazıyor

Sahte Hocalar nerdeler hadi İsraile fetva versinler. İçimizi Amerika, İngiltere, İsrail sahte hoca ve şeyh ile doldurdu. Vaaz vermekten başka birşey yapmıyorlar İsraile laf bile edemiyorlar. Amaçları buydu zaten dini hikayelerle müslümanları oyalamak gerçeği saklamak.İsrail Kuranı kerimdeki Allaha savaş açtı aslında çocukları vurmasının nedeni islam dininin ideolojisi yıkmak. Güç ve silah bizde Allahınız gelsin sizi kurtarsın diyorlar. Yıllarca Komünüstler dinsiz diyen hocaları içimizde doldurdular. Rusyadan ve Çinden başkası İsrail ve amerika ile başedemez.. Müttefiğimiz olması gerken Rusyayı komünist dinsiz diyerek müslümanları aldattılar. Şimdi İsrail filistinde istediği katliamı yapıyor. Hocalardan ses yok..Allahtan başkası İsrail ile başedemez. Çünkü Müslümanları elinde silah yok...
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