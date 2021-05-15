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Gündem Filistin'de yaşıyorsanız ‘15 saniyede neler yapabilirsiniz?’
Gündem

Filistin'de yaşıyorsanız ‘15 saniyede neler yapabilirsiniz?’

Türkiye'deki İsrail Büyükelçiliği, Twitter hesabından Hamas'ın sivilleri katlettiğine dair yayınladığı iftiralarla dolu videosuna İHH, gerçekleri yansıtan bir video ile karşılık verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 00:49:00 - 2021-05-15 01:16:21

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’deki İsrail Büyükelçiliği, resmi Twitter hesabından ‘15 saniyede neler yapabilirsiniz?’ başlığı ile Filistinlileri suçlu göstermeye çalıştığı bir video yayınladı.

Filistinlileri linç eden Yahudileri masum göstermeye çalıştı

Yolunu kestikleri Filistinlileri öldürene kadar linç eden, Araplara ait dükkanları yağmalayan, sivillere ateş açan siyonistleri mağdur olarak lanse eden katil İsrail’in Türkiye’deki temsilcisi, Hamas için ‘terör örgütü’ ifadelerini kullandı.

İHH'dan gerçekleri yansıtan video

İşgal ve katliamların üzerini örtmek için uluslararası kamuoyuna kendilerini masum göstermeye çalışan İsrail’in skandal videosuna İHH, gerçekleri yansıtan video ile yanıt verdi.

İHH tarafından yayınlanan videoda, sivil Filistinlilere yapılan hava saldırılarından görüntülere yer verilirken, “İşgalci İsrail’in terör saldırılarıyla sizi vurup öldürebildiği süre sadece 15 saniye” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İHH'nın resmi Twitter hesabından paylaşılan ve İsrail katliamını gösteren videosu engellenerek gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışıldı.

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