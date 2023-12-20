Filistin'de öldürülen gazeteciler anısına "Gazzete" çıkarıldı

Filistin İçin Gazeteci Dayanışması tarafından Beşiktaş Meydanı'nda düzenlenen etkinlik kapsamında, işgal rejimi tarafından katledilen bazı gazetecilerin fotoğrafları dövizlere bastırılıp meydana bırakıldı.

Yapılan eylem sonrasında basın açıklamasını okuyan Filistin İçin Gazeteci Dayanışması Sözcüsü Hayrunnisa Çiçek, Filistin topraklarında 1948’den beri devam eden işgal, soykırım ve sistematik katliamlar 7 Ekim itibariyle insanlık tarihinde görülmemiş bir boyuta ulaştı. İsrailin Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bini kadın olmak üzere 20 bin Filistinli öldürüldü. Gazze’de yaşanan insanlık trajedisini dünyaya duyurmak üzere görev yapan gazeteciler ise her gün birer birer öldürülüyor. 70 günde 97 meslektaşımız kendilerini ve ailelerini hedef alan israil saldırılarında can verdi." dedi.

"Öldürmekle yetmedi 50 gazeteciyi de hapse attı"

Çiçek, "Ölümü göze alan, bombaların altına girerek katliamın boyutlarını fotoğraf makinesiyle, kamerasıyla, çektikleri anonslarla gözler önüne seren meslektaşlarımız, organize devlet terörü kullanan İsrail eliyle susturulmaya çalışılıyor. Kadın, çocuk, genç, yaşlı demeden yüzlerce sivili katleden israil güçleri, bu zulümleri ve savaş̧ suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri bilerek hedef alıyor. Sadece öldürmekle yetinmeyen israil, 7 Ekim'den sonra 50'den fazla gazeteciyi de hukuksuz şekilde tutuklayarak İsrail hapishanelerine kapattı. Öte yandan gerçekleri karartmak için abluka altındaki Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana hiçbir medya mensubunun girişine izin verilmiyor." diye konuştu.

Uluslararası sözleşmelere göre, silahlı çatışma bölgelerinde tehlikeli görevlerde bulunan gazetecilerin dokunulmaz olduğunu hatırlatan Çiçek, işgal rejiminin insani hak ve özgürlükler konusunda uluslararası hukukun bütün kurallarını ihlal ettiği gibi basın özgürlüğünü de hiçe saydığını vurguladı.

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İşgal rejiminin şiddet uygulayarak, tutuklayarak, öldürerek gazetecileri susturabileceğini zannettiğini ancak gazetecileri öldürerek hakikatlerin asla gizlenemeyeceğini ifade etti.

Öldürülen gazeteciler adına "Gazzete" yayınlandı

Çiçek, "Press For Palestine (Filistin İçin Gazeteci Dayanışması) olarak hazırladığımız tek sayılık gazetemiz ‘Gazzete’ ile karşınızdayız. Hazırladığımız gazeteyi İsrail soykırımı sonucunda şehit olan ve hala direnmeye devam eden meslektaşlarımıza adıyoruz. Onların direniş hikayeleri bilinsin ve asla unutulmasın diye tarihe not düşüyoruz." şeklinde konuştu.

Amir Lafi

Yapılan basın açıklamasının ardından söz alan Filistinli Gazeteciler Derneği Başkanı Amir Lafi, "Gazze'de var olan şey savaş değil katliamdır, soykırımdı. Bu katliamı gösterebilecek birileri varsa gazetecilerdir. Savaş başladığından bu yana israilin en önemli hedefi gazeteciler olmuştur. Bu yüzden bu kadar kısa sürede 97 gazeteci öldürüldü. İkinci Dünya Savaşı 6 yıl sürdü ve 69 gazeteci öldürüldü. Vietnam Savaşı 20 yıl sürdü ve sadece 64 gazeteci öldürüldü. Kore Savaşı 3 yıl sürdü ve 17 gazeteci hayatını kaybetti. 2 ay içerisinde 100'e yakın gazeteci israil tarafından öldürüldü. Ardından ABD, gazetecilerin kasten öldürüldüğüne dair kanıt görmediklerini söylüyor." dedi.

Yapılan açıklama ve konuşmaların ardından ellerinde "Gazzete" bulunan çocuklar, 'yazıyor yazıyor… israilin gazeteci katliamı yazıyor' şeklinde çağrı yaparak çıkarılan özel nüshayı dağıttı.





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