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Dünya Filistin'de OHAL yeniden uzatıldı!
Dünya

Filistin'de OHAL yeniden uzatıldı!

Koronavirüs toplam vaka sayısının 248 bin 482’ye ulaştığı Filistin'de OHAL 14'üncü kez uzatıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 21:46:00 -
Filistin'de OHAL yeniden uzatıldı!

Filistin'de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulaması 14’üncü kez uzatıldı.

OHAL yeniden uzatıldı

Dünya genelinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele sürüyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ülkede salgınla mücadele kapsamında olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 30 gün daha uzatılmasını içeren kanun hükmünde kararnameyi imzaladı.

Böylelikle ülkede ilk korona virüs vakasının tespit edildiği geçtiğimiz mart ayından bu yana OHAL uygulaması 14’üncü kez uzatılmış oldu.

Filistin’de toplam vaka sayısı 248 bin 482’ye, toplam can kaybı ise 2 bin 681’e ulaştı.

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