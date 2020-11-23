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Aktüel Filistin’de Kovid-19 tedbirlerine yeniden dönüş
Aktüel

Filistin’de Kovid-19 tedbirlerine yeniden dönüş

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye: - "Batı Şeria’nın tamamında 27-28 Kasım’da tam karantina, 29 Kasım’dan itibaren de iki haftalığına kısmi karantina uygulamasına geçeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:59:38 -
Filistin’de Kovid-19 tedbirlerine yeniden dönüş

KUDÜS (AA) – Filistin hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tırmanışa geçmesi nedeniyle ülkede iki günlük tam, 14 gün de kısmi karantina uygulamasına geçileceğini açıkladı.

Başbakan Muhammed Iştiyye, hükümetinin işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinde düzenlenen haftalık kabine toplantısında yaptığı konuşmada, Batı Şeria’nın tamamında 27-28 Kasım’da tam karantina, 29 Kasım’dan itibaren de iki haftalığına kısmi karantina uygulamasına geçileceğini belirtti.

Iştiyye, işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs’teki vaka sayısında hızlı bir artış yaşandığına dikkati çekerek, söz konusu uygulama kararının Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın talimatıyla alındığına vurgu yaptı.

Kısmi karantinanın yerel saatle akşam 19:00 ila sabah 4:00 arasında uygulanacağını belirten Iştiyye, fırın ve eczanelerin karantina dışında kalacağını söyledi.

Son verilere göre, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında (Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Gazze Şeridi) Kovid-19 vaka sayısı 84 bin 340’a, salgın nedeniyle ölüm sayısı da 714’e yükseldi.

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