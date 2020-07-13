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Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 41'e yükseldi

Filistin hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle temmuz başından bu yana genel karantina uygulanan bazı kentlerdeki küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi kararı aldı

Yeniakit Publisher
2020-07-13 22:37:24 -
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 41'e yükseldi

RAMALLAH (AA) - Filistin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 41'e yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19'dan 5 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 404 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı can kaybının 41'e, vaka sayısının da 7 bin 441'e çıktığı aktarılan açıklamada, toplam iyileşen sayısının ise 1258'e ulaştığını ifade edildi.

- Karantina uygulanan kentlerdeki küçük işletmeler faaliyetlerini sürdürecek

Öte yandan Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulanan bazı kentlerde bulunan küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi kararı aldı.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mulhim, Başbakan Muhammed Iştiyye'nin, El-Halil, Beytüllahim, Ramallah, Bire ve Nablus'taki iş adamları dernekleri ve ticaret odalarının yanı sıra Ulusal Acil Durum Komitesi üyeleri ile gerçekleştirdiği istişareler neticesinde, küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesi kararı aldığını açıkladı.

Bazı küçük dükkanlar ve tesislerin karantina kapsamı dışında tutulacağını kaydeden Mulhim, söz konusu kentlerdeki düğün salonları, taziye mekanları, lokantalar, kafeteryalar ve spor kulüplerinin ise kapalı kalmaya devam edeceğini aktardı.

Mulhim ayrıca Kovid-19'a karşı alınan önlemlere uyulup uyulmadığının denetleneceğini ifade etti.

- Karantinanın uzatılması kararı protesto edilmişti

Filistin hükümeti bugün El-Halil, Beytüllahim, Ramallah ve Nablus'ta 3 Temmuz'dan bu yana uygulanan genel karantinanın 4 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Bunun üzerine Ramallah ve El Halil'deki bazı işletme sahipleri, "kötüleşen ekonomik koşullar" nedeniyle ticari faaliyetlere yeninde başlanmasına izin verilmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.

Batı Şeria'nın bazı kentlerinde 3 Temmuz'dan bu yana karantina uygulanıyor.



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