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Dünya Filistin'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı
Dünya

Filistin'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 72'ye yükseldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-25 16:40:00 -
Filistin'de koronadan hayatını kaybedenlerin sayısı açıklandı

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, salgında son 24 saatte 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 4 bin 95 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Tespit edilen vakalardan 3 bin 201'inin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün banliyölerinde, 894'ünün de abluka altındaki Gazze Şeridi'nde görüldüğü kaydedildi.

Açıklamada 58 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördüğü bildirilirken, Kovid-19'un Omicron varyantına ilişkin ise bir bilgi verilmedi.

Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de salgının başından bu yana 492 bin 694 vaka tespit edildi, 5 bin 72 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede 18 bin 311 aktif vaka bulunuyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ilk olarak 23 Aralık 2021'de yurt dışından gelen 3 kişide Omicron varyantı görüldüğünü duyurmuştu.

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