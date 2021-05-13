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Dünya Filistin’de İHA var mı? Hamas’ın İHA’sı var mıdır?
Dünya

Filistin’de İHA var mı? Hamas’ın İHA’sı var mıdır?

Hamas’da İHA var mı? Terör devleti İsrail, Filistin’e yönelik alçak saldırılarına devam ederken, Mescid-i Aksa’nın ve Kudüs’ün onurunu koruyan Filistinliler ise zalim İsrail’in kalleş saldırılarına direnmeye çalışıyor. Hamas, katil İsrail’in saldırılarına Gazze’den, attığı roketlerle karşılık vermeye devam ediyor. Siyonist mensupları, Hamas’ın roketlerinden korkup soluğu siperlerden alırken, Hamas’ın elinde İHA olup olmadığı da merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 19:33:00 - 2021-05-13 19:34:35

Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kudüs'ün Kılıcı" adını verdikleri operasyonlarda "yeni bir silahın" (İHA) hizmet vermeye başladığı kaydedildi. Açıklamada, yerli üretim olan Şihab isimli İHA'lar ile dün Gazze sahili yakınlarında denizde İsrail'e ait bir gaz platformunu, bugün öğle saatlerinde de Gazze sınırı civarında askeri yığınağın hedef alındığı ifade edildi.

Bu arada İzzeddin el-Kasam Tugayları tarafından yayınlanan videoda, Kassam üyelerinin üzerine Şihab yazılı İHA'yı uçurmak için hazırlık yaptığı görülüyor. Terörist İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

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