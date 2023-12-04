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Gündem Filistin'de can kaybı 16 bine ulaştı! Yüzde 70'i çocuk
Gündem

Filistin'de can kaybı 16 bine ulaştı! Yüzde 70'i çocuk

Yeniakit Publisher
2023-12-04 18:20:00 - 2023-12-04 19:25:14
Filistin'de can kaybı 16 bine ulaştı! Yüzde 70'i çocuk

Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen katil İsrail'in saldırılarında 15 bin 899 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistin’deki son duruma ilişkin son verileri paylaştı.

42 bin yaralı!

Siyonistlerin insani aradan sonra da saldırılarına devam ettiğini kaydeden el-Kudra, 7 Ekim’den bu yana gerçekleştirilen bombardımanda hayatını kaybedenlerin sayısının 15 bin 899’a yaralı sayısının ise 42 bine yükseldiğini açıkladı.

Yüzde 70'i çocuk!

Hayatını kaybedenlerin yüzde 70’inin çocuk ve kadın olduğunu sözlerine ekleyen el-Kudra, siyonist İsrail'in saldırılarında Gazze’de ve Gazze Şeridi’nin kuzeyinde hedef alınan hastanelerin hizmet dışı kaldığını sözlerine ekledi.

Katil İsrail’in sağlık çalışanlarına yönelik kasti saldırılar gerçekleştirdiğini dile getiren el-Kudra, bombardımanda 283 sağlık personelinin hayatını kaybettiğini 56 ambulansın da kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.

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