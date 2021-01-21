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Dünya Filistin'de 17 kişide mutasyon virüs görüldü
Dünya

Filistin'de 17 kişide mutasyon virüs görüldü

Koronavirüs toplam vaka sayısı 154 bin 63 olan Filistin'de 17 kişide İngiltere'de ortaya çıkan yeni mutasyon virüs tespit edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 20:41:00 - 2021-01-21 20:45:48
Filistin'de 17 kişide mutasyon virüs görüldü

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, Filistin'de 17 kişide İngiltere kaynaklı korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonunun tespit edildiğini açıkladı.

17 kişide mustasyon virüs çıktı

İngiltere'de ortaya çıkan korona virüsün (Covid-19) yeni mutasyonu Filistin'e de sıçradı. Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle yaptığı açıklamada, başkent Kudüs'ün çevresinde yer alan Beit Surik, Bir Nabala, Al Jadira, Beit Hanina, Al Ram ve Shuafat bölgelerinde toplam 17 kişide İngiltere kaynaklı Covid-19'un yeni mutasyonunun tespit edildiğini duyurdu.

Filistin'de vaka sayısı 154 bin 63 oldu

Bakan Keyle, Bakanlık'taki koruyucu hekimlik ekiplerinin, hastaların sağlık durumlarını takip edeceğini ve vakaların tespit edildiği bölgelerde gerekli incelemeleri yapacağını ifade etti.

Öte yandan Filistin’de toplam vaka sayısı 154 bin 63’e, toplam can kaybı ise bin 757’ye ulaştı.

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