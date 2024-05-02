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Dünya Filistin yönetimi polisleri bir mücahidi şehit etti!
Dünya

Filistin yönetimi polisleri bir mücahidi şehit etti!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 11:18:00 -
Filistin yönetimi polisleri bir mücahidi şehit etti!

Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı polisler, Kudüs Seriyyeleri'nin Tulkarm Taburu mensubu Ahmed Ebu el-Ful'u, aracına düzenlediği saldırıyla şehit etti. Direniş grupları, saldırıya büyük tepki gösterdi.

Batı Şeria'daki Filistin yönetimine bağlı polisler, Kudüs Seriyyeleri'nin Tulkarm Taburu mensubu Ahmed Ebu el-Ful'u, aracına düzenlediği saldırıyla şehit etti. Direniş grupları, saldırıya büyük tepki gösterdi.

Filistin Enformasyon Merkezi'ne göre Filistin yönetiminin kolluk kuvvetleri bugün şafak vakti Tulkarm Taburu mücahitlerinden Ahmed Ebu el-Ful'un aracına ateş açtı. Saldırıda ağır yaralanan Ebu el-Ful'un kaldırıldığı hastanede şehadet erdiği bildirildi.

Tulkarm Taburu, konu hakkında yaptığı açıklamada Ebu el-Ful'un şehadetinin, işgal rejimi tarafından daha önce mücahitlere düzenlenen suikastlardan bir farkının olmadığını belirtti.

Açıklamada, şehit Ebu el-Ful'un, şehre yapılan her işgal saldırısında kardeşleriyle birlikte direniş gösteren bir mücahit olduğunun herkes tarafından bilindiği vurgulandı.

Filistin otoritesi Güvenlik hizmetleri sözcüsü Talal Dweikat ise, Ebu el-Ful'un, güvenlik güçleri devriyesine ateş açtığını, bunun üzerine karşılık verildiğini iddia etti.
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Ebu el-Ful'un şehadetinin ardından Tulkarm Taburu'na bağlı silahlı kişiler, Tulkarm Valiliği karargâhına ve güvenlik birimlerine ateş açtı.

Filistin medyası Ebu el-Ful'un, işgal tarafından takip edildiği ve daha önce siyonistlerin kendisine yönelik birçok suikast girişiminden sağ kurtulduğuna dikkat çekti.

HAMAS: Siyasi bir rezalet

İslami Direniş Hareketi HAMAS da Ebu el-Ful'un şehadeti dolayısıyla taziye mesajı yayımlayarak, Filistin yönetiminin güvenlik servislerinin Batı Şeria'daki direniş savaşçılarını takip etmesinin siyasi bir rezalet ve yalnızca işgale hizmet eden ulusal bir çöküş olduğunu vurguladı.

Saldırıyı şiddetle kınadığını belirten HAMAS, yönetimin güvenlik servislerinin direniş savaşçılarını takip etmeye ve tutuklamaya devam ettiğini ve hatta halkın siyonist işgale karşı verdiği mücadele karşısında onları doğrudan hedef aldığını kaydetti.

HAMAS, bu kabul edilemez uygulamalara son verilmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu üstlenmesi, söz konusu güvenlik birimlerinin asıl görevi olan halkı ve toplumsal dokuyu koruma görevini üstlenmesi gerektiğini bildirdi. (İLKHA)

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