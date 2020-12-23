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Aktüel Filistin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından İsrail hükümetini sorumlu tuttu
Aktüel

Filistin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından İsrail hükümetini sorumlu tuttu

Yeniakit Publisher
2020-12-23 16:53:14 -
Filistin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından İsrail hükümetini sorumlu tuttu

RAMALLAH (AA) - Filistin hükümeti, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırmasından İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Filistin Hükümet Sözcüsü İbrahim Mülhem yaptığı yazılı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde Filistinlilere ait ev ve araçlara saldırması sebebiyle birçok Filistinlinin zarar gördüğünü belirtti.

İsrail hükümetinin yerleşimcilere verdiği desteği kınayan Mulhem, yasadışı yerleşimlerden ve yerleşimcilerin saldırılarından tamamen İsrail'in sorumlu olduğunu vurguladı.

Mulhem ayrıca, uluslararası topluma Filistin halkına koruma sağlama çağrısı yaptı.

- Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı

Fanatik bir Yahudi, 18 Aralık'ta Ramallah'a bağlı El-Mugayyer beldesi kırsalında yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için toplanan Filistinlilerin üzerine rastgele ateş açmıştı.

Bir grup Yahudi yerleşimci, 19 Aralıkta El Halil'in güney kesimindeki Yatta beldesinde "çalınan koyunlarını arama" bahanesiyle Filistinli 6 ailenin yaşadığı bir yerleşim bölgesine saldırmıştı.

Yine Yatta beldesi kırsalında bir grup Yahudi yerleşimci, tarlalarında çalışan Filistinli çiftçilere saldırmış, 1 kişiyi yaralamıştı.

Yahudi yerleşimciler 21 Aralık'ta Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus ile Kalkiya kentleri arasında bulunan yolda seyir halindeki araçlara taşlarla saldırmış ve 3 Filistinliyi yaralamış, çok sayıda araçta ise hasara sebep olmuştu.

Beytüllahim'in doğusundaki Beyt Skarya beldesinde de dün bir grup Yahudi yerleşimci Filistinlilerin ev ve araçlarına taşla saldırmış, olayda bazı araçların zarar gördüğü ifade edilmişti.

Son günlerde Yahudi yerleşimcilerin Filistinliler saldırıları artarken İsrail yetkilileri bu tekrarlanan saldırıları genellikle görmezden geliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 600 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.


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