Filistin ve Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Filistin'de 46'ya, Kuveyt'te 396'ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs kaynaklı can kaybının 46'ya yükseldiği belirtildi.

Ülkede 293 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 7 bin 734'e çıktığı aktarılan açıklamada, iyileşenlerin sayısının ise 1317 olduğunu ifade edildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 3 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 666 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 396'ya, vaka sayısının da 56 bin 174'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise

46 bin 161'e ulaştığı bilgisi paylaşıldı.