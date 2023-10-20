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Gündem Filistin temalı ürünlerin platformdan kaldırıldığı iddiası infiale neden oldu
Gündem

Filistin temalı ürünlerin platformdan kaldırıldığı iddiası infiale neden oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-20 21:00:00 -
Filistin temalı ürünlerin platformdan kaldırıldığı iddiası infiale neden oldu

Trendyol, Filistin temalı ürünlerin platformlarında kasıtlı kaldırıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. Şirket teknik bir problem nedeniyle bu sorunların yaşandığını açıkladı.

İsrail, Gazze'yi bombardımana tutmaya devam ederken, Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Trendyol'un kasıtlı olarak Filistin temalı ürünleri platformdan kaldırdığı öne sürüldü. Birçok kişi duruma tepki gösterirken konu hakkında bir açıklama yapan Trendyol, iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Firmadan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Platformumuzdaki Filistin temalı ürünlerin kasıtlı olarak yayından kaldırıldığı iddiaları tamamen asılsızdır.

"Teknik ekiplerimiz müdahale etti"

Mevcut ürünlere yönelik arama taleplerinin olağanın üzerinde bir hızda artması sonucunda söz konusu ürünler site-içi arama motorunda sistemsel incelemeye girmiş ve teknik ekiplerimizin müdahalesi sonucunda çok kısa sürede tekrar görüntülenmeye başlamıştır.

"Gazze halkı için yas tutuyoruz"

Türkiye'nin Trendyol'u olarak, tarihin en acı insanlık dramlarından birini yaşayan Gazze Halkı için devletimiz ve milletimiz ile birlikte yas tutuyor, yaşanan insanlık suçlarının karşısında olduğumuzu da bu vesileyle kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz."
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