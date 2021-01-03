Filistin, Suudi Arabistan ve Libya'da Kovid-19'dan ölümler, Irak'ta ise vakalar arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 6 bin 246'ya, Filistin'de 1609'a, Libya'da 1510'a yükseldi, Irak'ta ise vaka sayısında artış yaşandı.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, salgında 7 kişinin daha vefat ettiğini, 82 kişinin enfekte olduğunu, 180 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Bakanlık, son verilerle toplam can kaybının 6 bin 246, vaka sayısının 363 bin 61, iyileşenlerin sayısının ise 354 bin 443 olduğunu açıkladı.

-Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında son 24 saatte 31 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ve 1155 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Hayatını kaybedenlerin 24'ünün işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te, 7'sinin ise abluka altındaki Gazze Şeridi'nde olduğu kaydedildi.

Açıklamada, şu ana kadar toplam ölenlerin sayısının 1609'a ulaştığı, vaka sayılarının 159 bin 34'e yükseldiği belirtilirken, iyileşenlerin ise 137 bin 802 olduğu kaydedildi.

- Libya

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 hastası 23 kişinin daha hayatını kaybettiği, 670 kişinin enfekte olduğu, 1129 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, can kayıplarının 1510'a, vakaların 101 bin 414'e, iyileşenlerin 74 bin 381'e çıktığı ifade edildi.

- Irak'ta vaka sayıları arttı

Irak Sağlık ve Çevre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 742 Kovid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Böylece toplam vaka sayısının 594 bin 442'ye yükseldiği ülkede, iyileşenlerin sayısı 597 bin 775 oldu.

Irak'ta son olarak Kovid-19 kaynaklı 12 bin 829 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.