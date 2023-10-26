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Gündem Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'ye saldırılarda şehit olanların isimlerini açıkladı!
Gündem

Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'ye saldırılarda şehit olanların isimlerini açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-26 21:57:00 - 2023-10-27 01:55:04
Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'ye saldırılarda şehit olanların isimlerini açıkladı!

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği acımasız saldırılarda öldürülen 7 bin 28 Filistinlinin isimlerini yayınladı.

Katillerin Gazze'ye yönelik bombardımanı 20 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ABD'nin "Ölenlerin sayısının gerçeği yansıttığını bilemeyiz" şeklindeki hadsiz çıkışından sonra, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı.

Aynı aileden 88 isim!

İnsan hakları örgütü El-Hak yöneticisi Aseel Al Bajeh yaptığı açıklamada, listede yer alan ilk 88 ismin aynı aileden olduğunu ifade ederek, listenin devamında ise yine aynı aileden 72 kişi olduğunu belirtti. Bakanlık geçtiğimiz haftalarda İsrail saldırılarında yaklaşık 45 ailenin tüm fertlerinin tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 bin 913’ü çocuk olmak üzere toplam 7 bin 28 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 18 bin kişi yaralandı.

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Yorumlar

Misafir

Hadi bu eli kanlı katiller işini yapıp müslüman kıyımı yapıyor, hadi Birleşememiş Milletler topluluğu da  gibi bakıyor, Hadi orta çağın torunları batı da bu katillere destek çıkıyor, iyi de Bu ülkenin hayvan, ağaç, heykel savunucuları, her defasında siyasî açıklamalar yapan baro başkanları bu katliamlar yapılırken neden susuyorsunuz? Sanatçı bozuntuları bir ağaç için darbeyi bu katliamlar için mi yaptınız? Ya bu ülkede hiç mi bir savcı, hakim, avukat, adaletçi yok, sesinizi niye yasal yolla bu vahşetin durdurulması için çıkaramıyorsunuz? Ula hepiniz mi bu eli kanlı vampirlerden nemalanıyorsunuz? Ulus devlet savunucuları! Nerde sizin uluslararası hak savunuculuğuna? Topunuz birleşip bu katliama mal mal neden bakıyosunuz? Ula iki  zehirlendiğinde saatlerce yayın yapıyorsunuz, bu insanlar uzaydan mi geldi? Neden insan haklarının kapısına kale gibi dikilmiyorsunuz? Nerde Avukat ordularınız? Nerde savcı ve harfi arkanınız? Neden bu kuduz köpekler hakkında karantina için girişim yapmıyorsunuz? Rahatınızın bozulmasından mi korkuyorsunuz?
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