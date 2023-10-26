Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'ye saldırılarda şehit olanların isimlerini açıkladı!

Katillerin Gazze'ye yönelik bombardımanı 20 gündür aralıksız devam ederken, can kaybı her geçen gün artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, ABD'nin "Ölenlerin sayısının gerçeği yansıttığını bilemeyiz" şeklindeki hadsiz çıkışından sonra, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı.

Aynı aileden 88 isim!

İnsan hakları örgütü El-Hak yöneticisi Aseel Al Bajeh yaptığı açıklamada, listede yer alan ilk 88 ismin aynı aileden olduğunu ifade ederek, listenin devamında ise yine aynı aileden 72 kişi olduğunu belirtti. Bakanlık geçtiğimiz haftalarda İsrail saldırılarında yaklaşık 45 ailenin tüm fertlerinin tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 2 bin 913’ü çocuk olmak üzere toplam 7 bin 28 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 18 bin kişi yaralandı.