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Gündem Filistin Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi yoğun bombardıman altında!
Gündem

Filistin Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi yoğun bombardıman altında!

Yeniakit Publisher
2023-11-24 01:51:00 - 2023-11-24 01:54:53
Filistin Sağlık Bakanlığı: Endonezya Hastanesi yoğun bombardıman altında!

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra, ateşkese saatler kala Endonezya Hastanesi'nin yoğun bombardıman altında olduğunu açıkladı.

Siyonist İsrail ile mücahid Hamas arasında 23 Kasım perşembe günü başlaması beklenen ateşkes, 24 Kasım cuma gününe ertelendi.

Cuma sabahı yerel saatle 07:00'da (TSİ 08:00) başlaması beklenen ateşkese saatler kala siyonistlerin Gazze'deki bombardımanı yoğunlaştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Endonezya Hastanesi’nin yoğun bombardıman altında olduğunu açıkladı.

Eşref el-Kudra saldırılarda hastane binasının büyük bir kısmının hedef alındığını belirtti.

Hastanede 200'den fazla hasta binlerce sivil var!

Filistin basınında yer alan haberlerde, İsrail güçlerinin hastanenin ana girişini ve jeneratörlerini hedef aldığı ifade edildi. Hastanede şu anda 200'den fazla hasta, sağlık personeli ve yerinden edilmiş binlerce Filistinli bulunuyor.
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Katil İsrail akşam saatlerinde de BM tarafından işletilen Ebu Hüseyin Okulu'nu vurmuştu.

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