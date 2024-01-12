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Sosyal Medya Filistin protestoları sürüyor! kefen almak istedi
Sosyal Medya

Filistin protestoları sürüyor! kefen almak istedi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 09:12:24 - 2024-01-12 09:12:24

Ünlü mağazada ilginç protesto. Filistin’deki saldırılara dikkat çekmek için mağazaya giden bir grup genç kefen almak istediler, çalışanlarla tartıştılar.

Bir mühendislik firmasında satın alma uzmanı olarak çalıştığı öne süren bir kişi, Ünlü bir gelerek kefen almak istedi. Çalışanlar kendisini dışarı çıkarmaya çalışırken şahıs çalışanlarla tartışarak boykot için değil alışveriş yapmak için geldiğini öne sürdü. İsminin Mehmet Şevki Bulut olduğunu belirten şahıs, firmanın genel müdürlüğünü aradığını ve genel müdürlükten satış yapılmadığı bilgisiyle mağazaya yönlendirildiği iddia etti. Mağaza müdürüyle görüşmek isteyen Bulut, o sırada mağazada bulunan bir yönetici ile tartışmaya başladı.

"PATRONUM KEFEN İSTİYOR, MARKALI OLSUN DİYE BURAYA GELDİM"

Yönetici olduğunu belirten kişi polis çağırmaya yeltendiğinde, "Ben satın alma uzmanı olarak çalışıyorum, 30 bin lira maaş alıyorum. Umrumda değil kim kimi öldürmüş kim kimi öldürmemiş... Ben omurgasız bir adamım, internet sitenizde olan ürünü almaya geldim.

Patronum beni gönderdi, Filistin'e yardım etmek istiyor. 'Dirilerine yardımımız dokunmadı, hiç olmazsa ölülerine yardımımız dokunsun' diye kefen istiyor benden. Markalı olsun diye bende buraya geldim" dedi.

POLİSİ ARADILAR

Daha sonra zabıta ve polis ekiplerini arayan şahıs, "İnternet sitelerinde reklamını verdikleri ürünün olmadığını söylüyorlar. Müşteriyi aldatıcı reklam vermekten şikayet etmek istiyorum ben" dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ekiplerden istediği cevabı alamayan şahıs mağaza içinde bağırarak protestosunu sürdürürken o anlara ait görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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