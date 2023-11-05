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Gündem Filistin mitinginde konuşan Mustafa Destici'den tokat gibi CHP yorumu!
Gündem

Filistin mitinginde konuşan Mustafa Destici'den tokat gibi CHP yorumu!

Yeniakit Publisher
2023-11-05 21:31:00 - 2023-11-05 22:16:36
Filistin mitinginde konuşan Mustafa Destici'den tokat gibi CHP yorumu!

BBP Genel Merkezi tarafından Sivas’ta “Filistin’e Destek” mitingi düzenlendi. Mitingde konuşan Mustafa Destici, CHP'deki başkanlık değişimini yorumladı.

Destici, “Her Müslüman'ın yapması gerekeni yapmakla mükellefiz. Yaşananlar karşısında duyarsız kalmadık ve kalmayacağız. Buradaki on binler bunu göstermektedir. Biz mazlum Filistin’in yanındayız. Masum kardeşlerimizin yanındayız. Zalim terörist İsrail’in ve onu destekleyenlerin tam karşısındayız. Bugün Filistin’de yaşananlara karşı sessiz kalmak, cinayetlerin, katliamların, soykırımın suç ortaklığıdır. Yaşananlara sessiz kalan uluslararası örgütler ve İsrail’e deste olan devletler yaşanan cinayetlerin suç ortağıdır" dedi.

Konuşmasında CHP kongresine de değinen Destici, yeni başkanın da eski başkanın da Selahattin Demirtaş’a selam gönderdiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Daha dün Filistin’e, Gazze’ye sahip çıkamayanlar, terörist Demirtaş serbest bırakılsın diyorlar. On birlerce masum hayatını kaybetmiş, onlarla ilgili tek kelam etmeyenler devlete, ülkeye, millete başkaldırmış, ayaklanmaların mimarı olmuş, darbelerin içerisinde yer almış elebaşlarının ismini sayarak. Gelen de sayıyor, giden de sayıyor. Dün gördük değil mi kurultayda. Giden de terörist Demirtaş’a selam çakıyor, Kavala’ya selam çakıyor, gelen de selam çakıyor. Yani gelenin gidenden bir farkı yok."

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