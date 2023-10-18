Filistin, Mısır ve Ürdün'den son dakika kararı
Reuters, Filistin, Mısır ve Ürdün'ün yarın ABD Başkanı Joe Biden'ın da katılacağı Ürdün'ün başkenti Amman'da yapılacak dörtlü zirveyi iptal ettiğini duyurdu.
Ürdün'ün başkenti Amman'da yarın ABD Başkanı Joe Biden, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın katılımıyla ABD-Mısır-Ürdün zirvesi yapılacaktı.
Ancak terörist İsrail'in hastaneyi hedef alan kalleş saldırısı zirve iptal edildi.
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