Filistin Kurulana kadar! Araplar Gazze’ye BM Barış Gücü istedi

TAHSİN HAN

Terörist İsrail’de savaş sonrası Gazze’deki yönetimi kimin üstleneceği tartışmaları Netanyahu ile Savunma Bakanı Gallant arasında sürerken dün Bayreyn’de yaplan Arap Birliği zirvesinden önemli bir çağrı geldi. İngiltere merkezli Şarku’l Avsat sitesinin haberine göre, muhabirler Bahreyn’de yapılan Arap Birliği Zirvesinin sonuç bildirisinin resmi olmayan taslağının bir kopyasına ulaştı. Bildiri taslağında ‘siyasi süreç ve müzakereler için bir zaman sınırı koyulması’ gerektiği de vurgulandı. İki devletli çözümün uygulanması için net adımlar atılması vurgulanan taslak bildiride BMGK da göreve çağrıldı.

BMGK görevini yapsın

Gazze’deki savaşla ilgili taslak bildirinin metni şöyle: “Bölgede son dönemde yaşanan askeri tırmanıştan ve bunun bölgesel güvenlik ve istikrar üzerindeki yansımalarından duyduğumuz ciddi endişeyi ifade ediyor, tüm tarafları itidalli davranmaya, bölgeyi ve halklarını savaşın ve artan gerilimin tehlikelerinden korumaya çağırıyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nden (BMGK) uluslararası barışın ve güvenliğin korunmasına yönelik sorumluluğunu üstlenmesini, Gazze’de kalıcı ateşkese ilişkin kararlarını uygulamasını ve Ortadoğu’da krizin şiddetlenmesini ve savaşın yayılmasını önlemesini istiyoruz. Uluslararası topluma, İsrail ile birlikte güvenlik ve barış içinde yaşamak üzere, uluslararası meşru kararları ve kabul edilen referanslar uyarınca 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme dayalı adil ve kapsamlı bir barışa ulaşmak amacıyla barış sürecini ilerletme çabalarını takip etmek üzere sorumluluklarını üstlenmesi çağrısında bulunuyoruz. İki devletli çözüm hayata geçirilene kadar işgal altındaki Filistin topraklarında BM barış gücü ve barışı koruma güçlerinin konuşlandırılmasına çağırıyoruz. Bu çerçevede BMGK’nın iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için net adımlar atma sorumluluğunun altını çiziyor ve siyasi süreç ve müzakereler için bir zaman sınırı koyulması gerektiğini vurguluyoruz. Bunu BMGK’nın 4 Haziran 1967 öncesi sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan, yaşayabilir ve toprakları bütün bir Filistin devleti kurulması, Filistin topraklarındaki her türlü işgalin sona ermesi ve İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki şehirlerin ve sivil altyapının yıkımından sorumlu tutulması için BM Şartı’nın VII. Bölüm’ü kapsamında alacağı kararlar takip etmeli” denildi.