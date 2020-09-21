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Dünya Filistin kendi geleceğine baskı olmadan karar verecek
Dünya

Filistin kendi geleceğine baskı olmadan karar verecek

Filistin'in genel seçimlere gideceğini belirten Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub bölgesel baskılar olmadan tarihte ilk kez seçime gideceklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 03:16:00 -
Filistin kendi geleceğine baskı olmadan karar verecek

Filistin devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Fetih Hareketi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub, Çoğunluğun katılımı ile seçimlerin yapılması için çalıştıklarını belirtti.

Filistin halkı seçimlerde sırasıyla; anlaşmaya varılmış olarak yasama, başkanlık ve ardından Filistin Ulusal Konseyi'nin oluşturulacağını söyledi..

Rucub, uzlaştıklarını takdirde kimsenin seçimleri engelleyemeyeceğini, tarihte ilk kez kendi kararlarının kendi ellerinde olduğunu hiç bir dış müdahale olmadan kendi yollarını çizeceklerini açıkladı.

Rucub, seçim takvimine ilişkin kesin bir bilgi vermedi.

 

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