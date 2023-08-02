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Gündem Filistin İsrail'i kınadı
Gündem

Filistin İsrail'i kınadı

Yeniakit Publisher
2023-08-02 07:11:00 -
Filistin İsrail'i kınadı

Filistin yönetimi, Batı Şeria'da işlediği suçlardan dolayı İsrail'i kınadı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail yönetimini Batı Şeria'da işlediği suçlar nedeniyle kınayarak, İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları sürdürmesine cesaret veren uluslararası suskunluk ve hesap verilebilirliğin olmamasının bu duruma yol açtığını kaydetti.

Kudüs ve El-Halil kentlerinde İsrail'in öldürdüğü gençlere işaret eden Ebu Rudeyne, şunları kaydetti:

"İşgal güçleri, günlük öldürme operasyonlarıyla uluslararası hukuka meydan okuyor, öldürme operasyonlarını, meydanlardaki infazlarını, kent, köy ve kamplara baskınlarını ve halkımıza karşı en sert toplu cezalandırmaları yürütmekte ısrar ediyor. Bunlar insani ve uluslararası hukuk ve meşruiyetle çelişmektedir"

Ebu Rudeyne, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kurumlara, Filistin halkına uluslararası korunma sağlamaları ve kararların uygulanması çağrısı yaptı.

ABD yönetiminden iş işten geçmeden önce müdahale etmesini isteyen Ebu Rudeyne, durumun kötüleşmesinin sorumluluğunun ABD ve İsrail'de olduğunun altını çizdi.
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Dün İsrail ordusu, Kudüs'ün doğusu ve El-Halil kentinde biri çocuk iki kişiyi öldürmüştü.

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