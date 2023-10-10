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Gündem Filistin için kritik temas! Erdoğan Putin ile görüştü
Gündem

Filistin için kritik temas! Erdoğan Putin ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-10-10 22:04:00 -
Filistin için kritik temas! Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Telefon görüşmesinde iki lider, İsrail ve Filistin arasındaki kaygı verici çatışmalı sürecin seyrini ve gerilimin yayılmasını önleyici tedbirleri ele aldı.

Bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla hangi girişimlerin yapılacağı, görüşmede değerlendirildi.

Sivillere saldırı gündeme geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, sivil yerleşimlerin hedef alınmasının kaygı verici olduğunu ve bu tür girişimlerin Türkiye tarafından olumlu karşılanmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgede sükunetin sağlanması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğini de belirtti.

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