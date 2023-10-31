Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf

İsrail-Filistin savaşında yirmi beşinci gün geride kalırken çatışma ortamı büyüyor.

Savaş ortamında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinin itirafları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İsrailli asker videoda, "Bizi çok doldurup Filistinlilerin korkak olduğu söylenmişti. Karşımızdakilerin savaşmayı bilmeyen bir grup olduğu söylendi. Biz de bu gazla Gazze'ye girmeye çalıştık ama her şey komutanlarımızın anlattığı gibi gidiyordu. Ta ki bir savaşçıyla karşılaşıncaya kadar. Ne olduğunu anlamada bir ordu gibi 3 takımımızı imha ettiler. Ben ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardım. Lütfen birileri Netanyahu'yu durdursun. Bu bir savaş değil" ifadelerini kullanıyor.