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Sosyal Medya Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf
Sosyal Medya

Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf

Yeniakit Publisher
2023-10-31 17:01:00 -
Filistin hattında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinden olay itiraf

İsrail-Filistin çatışması devam ederken Hamas'ın saldırısında ölü taklidi yaparak yaralı olarak kurtulan askerin sözleri gündeme oturdu.

İsrail-Filistin savaşında yirmi beşinci gün geride kalırken çatışma ortamı büyüyor.

Savaş ortamında ölü taklidi yaparak kurtulan İsrail askerinin itirafları sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

İsrailli asker videoda, "Bizi çok doldurup Filistinlilerin korkak olduğu söylenmişti. Karşımızdakilerin savaşmayı bilmeyen bir grup olduğu söylendi. Biz de bu gazla Gazze'ye girmeye çalıştık ama her şey komutanlarımızın anlattığı gibi gidiyordu. Ta ki bir savaşçıyla karşılaşıncaya kadar. Ne olduğunu anlamada bir ordu gibi 3 takımımızı imha ettiler. Ben ölü taklidi yaparak hayatta kalmayı başardım. Lütfen birileri Netanyahu'yu durdursun. Bu bir savaş değil" ifadelerini kullanıyor.

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Yorumlar

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KABÜLLENİLMEZSE BİLE BU İTİRAFLAR ÇOK DOĞRUDUR, ÇÜNKÜ BU BİR SAVAŞ DEĞİL, BİR CANİ LİDERİN ŞAHSİ HIRSINI, EGOSUNU VE KENDİSİNİ KURTARMAK MAKSATLI, KENDİ HALKINI BİLE BİLE ÖLÜME GÖNDERİYOR, ARTIK İSRAİLLİLER UYANMALI, ASKERİN DEDİĞİ GİBİ DÜNYA NETANYAHU'YU DURDURMALI VE HESAP SORMALIDIR. AKSİ HALDE BUNDAN İSRAİL'İ DESTEKLEYENLER SORUMLUDUR, ÇÜNKÜ SAVAŞI KULLANARAK DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE SOYKIRIM YAPILIYOR, KARŞISINDA ASKER YOK YALNIZ SİVİLLER VAR, BUNLAR SAVUNMASIZ, SİLAHSIZ MASUM SİVİLLERE Mİ SAVAŞ AÇTI, ÖLENLER HEP SİVİLLER.
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