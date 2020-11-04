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Aktüel Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail 2000'den bu yana 46 Filistinli gazeteciyi öldürdü
Aktüel

Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail 2000'den bu yana 46 Filistinli gazeteciyi öldürdü

Yeniakit Publisher
2020-11-04 22:08:26 -
Filistin Gazeteciler Sendikası: İsrail 2000'den bu yana 46 Filistinli gazeteciyi öldürdü

GAZZE (AA) - Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in, Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) patlak verdiği 2000 yılından bu yana 46 Filistinli gazeteciyi öldürdüğünü açıkladı.

Sendika, Gazetecilere Karşı Suçlarda Cezasızlıkla Mücadele Uluslararası Günü münasebetiyle Gazze'deki Birleşmiş Milletler (BM) binası önünde etkinlik düzenledi.

Sendika Başkanı Tahsin el-Ustul, etkinlikte yaptığı konuşmada, BM'ye gazetecileri koruma konusunda sorumluluklarını yerine getirmesi ve Filistinli gazetecilere karşı suç işleyen İsraillilerin yargılanması çağrısında bulundu.

"2000 yılından bu yana İsrail'in işlediği suçlar nedeniyle 46'nın üzerinde gazeteci şehit oldu. Çok sayıda gazeteci de yaralandı ya da gözaltına alındı." diyen Ustul, sendikanın Filistinli gazetecilere yönelik yıllık 500-700 ihlal kaydettiğini belirtti.

Ustul, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık bu ihlallerin durması, faillerinin de cezalandırılması gerekiyor. İsrail Filistin'de yaşananları anlatan sesleri susturmak istiyor."

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