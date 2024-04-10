Filistin Ekonomi Bakanından Türkiye'ye yaptırım teşekkürü!

Ticaret Bakanı Ömer Bolat terörist İsrail devletine karşı yaptırım kararı alınması ile ilgili Filistin Ekonomi Bakanı el-Amur ile bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve yeni gelen mevkidaşım Filistin Ekonomi Bakanı Sayın el-Amur ile görüşerek hem kendisinin hem de onun aracılığıyla tüm Filistinli kardeşlerimizin ramazan bayramını kutlama fırsatı bulduk. Ayrıca kendisine yeni görevi vesilesiyle iyi dileklerimizi ilettik. Ticaret Bakanlığı olarak bugün kamuoyuna duyurduğumuz İsrail’e ihracatı kısıtlama kararımızı değerlendirdik. Kendisi bu karardan dolayı memnuniyetlerini dile getirirken, her ne kadar Filistinliler bu karardan etkilenecek olsa da Dünya'ya verilen mesaj açısından İsrail ile ihracatı kısıtlama kararımızın çok büyük öneme sahip olduğunu ifade etti" dedi.