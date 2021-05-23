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İşgaliciler, 27 öğrenciyi şehit etti!
Dünya Filistin Eğitim Bakanlığı: İşgalcilerin saldırılarında 27 öğrenci şehit oldu
Dünya

Filistin Eğitim Bakanlığı: İşgalcilerin saldırılarında 27 öğrenci şehit oldu

​Filistin Eğitim Bakanlığı Sözcüsü Sadık el-Hadur, 10 Mayıs’ta başlayan ve 11 gün süren Siyonist işgal rejiminin saldırılarında 27 öğrencinin şehit düştüğünü belirterek, bunlardan 22’sinin Gazze Şeridi, 5’inin ise Batı Şeria’dan olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 01:25:00 -
Filistin Eğitim Bakanlığı: İşgalcilerin saldırılarında 27 öğrenci şehit oldu

Sözcü el-Hadur, terör rejiminin barbar saldırılarının, aralarında özel ve Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) okullarının da bulunduğu toplan 46 eğitim merkezinde büyük hasarlara yol açtığını bildirdi. Ayrıca, birçok idari birimin yanında basın ofisinin de İsrail vahşetinden zarar gördüğü belirtildi.

Direniş grupları ve askeri faaliyetlerle ilgisi olmayan çok sayıda yerleşim yerinin işgal rejiminin savaş uçaklarının hedefinde olduğunu belirten el-Hadur, Gazze’ye yönelik bombardımanların, Coronavirus salgını nedeniyle durma noktasına gelen eğitim sürecini tamamlama bağlamında gösterilen tüm çabalara ölümcül bir darbe vurduğuna dikkat çekti.

El Hadur, yapılması planlan sınavların ileri ki tarihlere ertelendiğini duyurdu.

Siyonist işgal rejimin katlettiği Filistinliler arasında 66 çocuk, 39 kadın ve 17 yaşlının da bulunuyor. 

 

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